Все новости Татарстан Россия

Общество

За неделю число безработных жителей Татарстана сократилось на 433 человека

17 января 2018, 21:05

На учете в службах занятости республики насчитывается 11 тыс. 453 безработных гражданин.
На одну вакансию в сфере ИТ в Татарстане претендуют три кандидата
В Татарстане насчитывается более 12 тысяч вакантных рабочих мест
Число вакансий в Татарстане заметно сократилось
В РТ наибольшее число безработных зарегистрировано в Бавлинском районе и Набережных Челнах
В Татарстане планируется сокращение 4260 человек

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В службах занятости Татарстана насчитывается 11 тыс. 453 официально зарегистрированных  безработных гражданин, что на 433 человека меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«За минувшую неделю работодатели Татарстана предложили 6228 новых вакантных рабочих мест. Общая потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, составляет 34 тыс. 716 вакансий. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,56 процента от общей численности рабочей силы», – говорится в сообщении ведомства.

В период с 10 по 16 января безработными признан еще 181 житель республики. Следует отметить, что из них 178 человек ранее были трудоустроены. 19 человек приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter