За неделю число безработных жителей Татарстана сократилось на 433 человека

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В службах занятости Татарстана насчитывается 11 тыс. 453 официально зарегистрированных безработных гражданин, что на 433 человека меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«За минувшую неделю работодатели Татарстана предложили 6228 новых вакантных рабочих мест. Общая потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, составляет 34 тыс. 716 вакансий. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,56 процента от общей численности рабочей силы», – говорится в сообщении ведомства.

В период с 10 по 16 января безработными признан еще 181 житель республики. Следует отметить, что из них 178 человек ранее были трудоустроены. 19 человек приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

