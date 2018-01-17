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Экономика и финансы

Татарстанцев просят сообщать о проблемах с приемом банкнот в 200 и 2000 рублей

17 января 2018, 16:40

Отказ продавца принять новые банкноты является противоправным действием и может рассматриваться как административное правонарушение.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по Татарстану просит жителей республики сообщать о проблемах с приемом банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Отказ продавца принять новые банкноты является противоправным действием, поскольку необоснованно препятствует заключению договора купли-продажи. Подобные факты могут иметь признаки административного правонарушения. Штраф за данное нарушение может составлять до пятидесяти тысяч рублей. 

Управление Роспотребнадзора по Татарстану создало горячую линию по отказу от приема купюр нового образца при расчете. Столкнувшиеся с такой проблемой могут позвонить по телефону: 8 (917) 224-87-94 с 18 по 25 января, за исключением выходных дней. Звонки принимаются с 10 до 16 часов с перерывом на обед с 12.00 до 12.45.


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