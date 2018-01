Маленькие красавицы из Казани победили на фестивале элегантности и талантов в Москве

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). София Шигабутдинова, Амели Бокарева, Азалия Шигапова представляли Татарстан в финале VIII Международного детского фестиваля элегантности и талантов Prince & Princess Universe-2018 в Москве.

В конкурсе приняли участие девочки и мальчики из разных стран в возрасте от четырех до 16 лет. В течение пяти конкурсных дней финалистам предстояло продемонстрировать на сцене свои способности: представить визитку, выйти на сцену в национальном костюме, бальном платье, продефилировать в модных показах, исполнить творческий номер. Выступления оценивались по возрастным категориям и номинациям: хореография, вокал, модель.

Участницы из Казани достойно проявили себя и завоевали различные титулы на фестивале. Девятилетняя София Шигабутдинова завоевала титул Little Princess of the Planet-2018. 11-летняя Азалия Шигапова стала обладательницей титулов Best Talent и Mini Princess of the Universe-2018.

Восьмилетняя Амели Бокарева завоевала номинацию Little Princess of the World-2018 и Гран-при в театральном искусстве. Также девочка получила приглашение принять участие во всероссийском детском фестивале элегантности и талантов «Мини-мисс и Мини-мистер России 2018».