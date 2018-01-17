Сельхозработникам из Муслюмово выплатили 3 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Прокуратура Муслюмовского района Татарстана выявила факт невыплаты заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «Ик», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверка установила, что 180 работникам сельскохозяйственного предприятия не выплачена зарплата за октябрь прошлого года. Долг по оплате труда превысил 3 млн рублей.
По результатам проверки директору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда и привлечении виновных лиц к ответственности. Главный бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства надзорного ведомства работникам предприятия полностью выплатили долг по зарплате.