В Армении хотят создать свою «Кремниевую долину»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Власти Армении одобрили создание в республике собственной «Кремниевой долины», сообщает портал «Хайтек».
Армянский форум блокчейна представил Президенту Армении Сержу Саргсяну дорожную карту проекта. По итогам презентации принято решение создать свободную экономическую зону. Ее жители будут освобождены от уплаты НДС и корпоративного налога.
В первый год существования армянская «Кремниевая долина» создаст около 300 новых рабочих мест. Ожидается, что кластер за это же время привлечет 120 млн долларов инвестиций.