Назначен новый главный редактор журнала «Казан утлары»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Новым главным редактором журнала «Казан утлары» назначен писатель Рустам Галиуллин. Он стал самым молодым руководителем в истории издания.

Гендиректор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин сегодня представил коллективу издания нового руководителя. Он отметил, что Рустам Галиуллин уже работал в этом журнале. Кузьмин сообщил, что «Татмедиа» окажет редактору необходимую помощь и поддержку. Он подчеркнул, что главному редактору необходимо усиленно работать над тиражом издания. Литературный журнал будет тесно сотрудничать с Союзом писателей Татарстана, добавил глава медиахолдинга.

Также гендиректор АО «Татмедиа» сообщил о том, что будут улучшены условия работы сотрудников – в этом году отремонтируют офис редакции журнала.

Андрей Кузьмин поблагодарил прежнего главреда Ильфака Ибрагимова. Он отметил, что Ибрагимов собрал надежный коллектив и смог сохранить дух и традиции издания.

«Если в процессе работы я кого-то обидел – простите меня, – обратился к сотрудникам журнала экс-руководитель. – Редакция журнала "Казан утлары" – мое самое любимое место работы». Ибрагимов познакомил нового главного редактора с коллективом и посоветовал ему сохранить этот состав.

«Наша цель – сохранить традиции журнала, который имеет 95-летнюю историю. "Казан утлары" не то издание, которое должно измениться с приходом нового человека. Мы должны сохранить лицо журнала и обогатить его содержание, привлекая новых авторов», – подчеркнул Галиуллин. Он попросил Ильфака Ибрагимова остаться в составе редколлегии.