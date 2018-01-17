Биография российского матраса – славные вехи непростого пути

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Хороший матрас в России давно считается главной спальной принадлежностью, способной стать основой комфортного семейного быта. Однако российские производители матрасов далеко не сразу смогли успешно конкурировать со своими зарубежными коллегами. Более того, в СССР по-настоящему качественных матрасов попросту не было – основную массу составляли низкопробные ватные изделия с зависимой пружинной системой «боннель». В этом году российский матрас празднует знаковый юбилей – 20 лет с начала производства по-настоящему качественной конкурентоспособной продукции.

С чего все начиналась

В 1998 году компания «Консул» представила отечественному покупателю первые модели так называемых «ортопедических» матрасов. Изделия изготавливались на импортном оборудовании, а практически все сырье поставлялось из-за рубежа. Однако это были действительно неплохие матрасы, качество которых полностью соответствовало международным стандартам.

Матрасный дефицит, имевший место в советский период, проявился в повышенном интересе к новым моделям с независимым блоком пружин. Ведь на таких матрасах супруги с разным весом во время сна не мешали друг другу. А мощная реклама смогла убедить покупателя в особых профилактических свойствах ортопедических моделей.

Спрос быстро формировал предложение, и уже к 2000 году на российский рынок поочередно выходят такие крупные игроки, как «Аскона», «Орматек», «Дримлайн».

А что же иностранцы?

По большому счету известные европейские предприятия этого сегмента не особо стремились в Россию. Дело в том, что транспортировка матрасов по понятным причинам не позволяет перевозить слишком большие партии. К этому добавлялись высокие таможенные пошлины и необходимость получения сертификатов на товар, напрямую связанный со здоровьем. Поэтому на отечественные прилавки попадали только дорогие штучные изделия таких известных торговых марок, как Magniflex, Pirelli, Hukla (Германия), Sleepeezee (Англия).

Строительный бум – новые матрасные горизонты

Начавшееся в стране в начале этого столетия массовое жилищное строительство активно стимулировало развитие матрасного рынка. К 2005 году количество крупных предприятий выросло до десяти известных матрасных фабрик, включая такие успешные проекты, как «Перрино», «Промтекс-Ориент», «КомфортЛайн» и «Лонакс».

Сегодня эти лидеры радуют покупателей впечатляющим ассортиментом матрасов разной конструкции и классности. А такие крупные продавцы, как интернет-магазин «Матрас.ру», предоставляют удобную возможность приобретения спальных принадлежностей в удаленном режиме.