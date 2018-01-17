ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). ФСБ задержала Сергея Соколова, бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского, пишут «Известия».

Соколов подозревается в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов. По информации издания, в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

По этому же уголовному делу задержаны двое его коллег из компании «Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность"», в которой Сергей Соколов в последнее время работал экспертом. В уголовном деле также фигурирует бывший руководитель службы безопасности предприятия «Тольяттиазот» Олег Антошин, который также задержан правоохранительными органами.