Американская компания «3М» перенесет производственные мощности в «Алабугу»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Американская компания «3М» перенесет производственные мощности из Великобритании в ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на гендиректора «3М Россия и СНГ» Матса Фриберга.

На развитие завода в Татарстане компания потратит 1,4 млн долларов. В «Алабугу» переведут часть оборудования английского комплекса компании.

С I квартала 2018 года «ЗМ» будет производить полиуретановые антикоррозионные покрытия для нефтегазовой промышленности России и СНГ.

Производственная мощность татарстанского завода рассчитана на 2,5 млн л покрытия в год. Около 30 процентов продукции завода будет поставляться на мировой рынок, отметил Фриберг.

Всего на конец 2017 года компания «3М» инвестировала в развитие около 80 млн долларов. В том числе в производственный комплекс в ОЭЗ «Алабуга» фирма вложила 1 млрд рублей.