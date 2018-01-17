Пьяную пятилетнюю девочку без одежды нашли на улице в Омске

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). На улице Кирова в Омске прохожие нашли пятилетнюю девочку без верхней одежды. Об этом пишет «Газета.ру».

Горожане завели девочку в ближайший магазин и вызвали скорую помощь. Одновременно на вызов выдвинулись полицейские. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи определили, что в крови девочки содержится 0,3 промилле алкоголя

Правоохранители выяснили, что девочка — дочь местного ранее судимого мужчины. Он оказался дома, но только спал в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении отца девочки составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, а также – за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего.