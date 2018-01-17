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Общество, Здоровье и среда

В моногородах Татарстана зафиксировано снижение уровня безработицы

17 января 2018, 15:54

В Казани за неделю число безработных сократилось на 178 человек.
В Татарстане насчитывается свыше 14,7 тысячи официально безработных
В Татарстане зарегистрирован рост безработицы
В Татарстане уровень регистрируемой безработицы – 0,72 процента
За неделю безработица в Татарстане снизилась на 0,02 процента
В Татарстане насчитывается более 16 тыс. безработных

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). За неделю в Казани и в моногородах Татарстана сократилось число безработных. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«На 16 января в Казани насчитывается 3714 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 178 человек меньше, чем неделей ранее. Также произошло снижение уровня безработицы в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Камских Полянах и Менделеевске», – говорится на сайте Минтруда РТ.

На этой неделе Чистополь стал единственным моногородом республики, где произошло увеличение числа безработных людей, состоящих на учете в центре занятости населения.
 


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