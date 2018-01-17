В моногородах Татарстана зафиксировано снижение уровня безработицы

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). За неделю в Казани и в моногородах Татарстана сократилось число безработных. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«На 16 января в Казани насчитывается 3714 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 178 человек меньше, чем неделей ранее. Также произошло снижение уровня безработицы в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Камских Полянах и Менделеевске», – говорится на сайте Минтруда РТ.

На этой неделе Чистополь стал единственным моногородом республики, где произошло увеличение числа безработных людей, состоящих на учете в центре занятости населения.

