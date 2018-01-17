Бобры построили плотину и затопили деревню в Мензелинском районе

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Построенная бобрами плотина на реке Брустанке стала причиной затопления деревни Куяново в Мензелинском районе. Об этом пишет районная газета «Мензеля».

Жильцы деревни рассказали в соцсетях, что в деревне потоп. Улицы, дворы, сараи и погреба в деревне затоплены водой. По улице Советской можно проехать только на лодке. Куяново посетила Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мензелинского района.

Начальник Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Губернаторов объяснил, что подтопление деревни происходит из-за разлива реки Брустанки, которая протекает около Куяново. Разлив происходит из-за плотины, которую построили бобры на реке между деревнями Аю и Куяново.

Губернаторов утверждает, что устранение потопов возможно, если демонтировать бобровую плотину, а затем приступить к регулированию численности бобровой популяции в этом месте. Для уничтожения бобровой плотины нужно разрешение Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.

Мензелинские спасатели обратились в госкомитет. О проблеме проинформирован начальник межрайонного отдела Государственного комитета РТ по биоресурсам Ренат Шайхетдинов. После получения разрешения бобровая плотина будет разрушена. Регулироваться численность бобров будет охотохозяйством Мензелинского района.