В Кремле рассказали об абсолютном здоровье Путина

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и может дать фору многим. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли по аналогии с докладом о состоянии здоровья Президента США Дональда Трампа представить подобный отчет о Путине.

«Могу вас заверить, что Президент абсолютно здоров, может дать фору многим», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков также добавил, что не знает о том, что такие форматы готовятся. «В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья Президента не предусмотрены», – подчеркнул он.

Ранее врач Белого дома Рональд Джексон обнародовал доклад о состоянии здоровья Президента США Дональда Трампа по результатам планового медицинского обследования. По словам Джексона, Трамп является обладателем «восхитительных генов».