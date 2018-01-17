Катар планирует стать криптовалютным центром

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Катар планирует стать центром криптовалютного рынка и ICO. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на главу Центрального банка эмирата шейха Абдуллу бен Сауда аль-Тани.
Катарский Центробанк собирается создать местный центр финансовых технологий. Регулятор не будет уделять внимание только одной электронной валюте, а попытается регулировать любые криптовалюты.
Центр сможет привлечь начинающие проекты в области криптовалют и превратить Катар в центр проведения ICO наподобие Швейцарии, уверен руководитель ЦБ Катара.