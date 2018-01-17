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Экономика и финансы

Катар планирует стать криптовалютным центром

17 января 2018, 16:55

Катарский Центробанк создаст местный центр финансовых технологий.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Катар планирует стать центром криптовалютного рынка и ICO. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на главу Центрального банка эмирата шейха Абдуллу бен Сауда аль-Тани.

Катарский Центробанк собирается создать местный центр финансовых технологий. Регулятор не будет уделять внимание только одной электронной валюте, а попытается регулировать любые криптовалюты.

Центр сможет привлечь начинающие проекты в области криптовалют и превратить Катар в центр проведения ICO наподобие Швейцарии, уверен руководитель ЦБ Катара.


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