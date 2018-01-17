В Казани суд отправил под домашний арест завотделением клиники КФУ за взятку

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следствия об аресте заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клиники КФУ.

Как стало известно ИА «Татар-информ», Айдар Шарафеев, по версии следствия, вымогал взятку в сорок тысяч рублей за проведение операции.

Его с поличным задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Было возбуждено уголовное дело, которое передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.

Суд отправил Айдара Шарафеева под домашний арест на два месяца.