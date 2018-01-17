УФАС по РТ расследует дело о сговоре медицинских поставщиков в РКБ и ДРКБ

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). УФАС РФ по РТ возбудило антимонопольное дело о сговоре медицинских поставщиков в Республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского УФАС России.

Антимонопольный орган рассмотрел 66 электронных аукционов на предмет поставки медицинских изделий и расходных материалов для нескольких медучреждений Татарстана. Речь идет о Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице, городской клинической больнице № 7 Казани, Казанском эндокринологическом диспансере, РКБ и ДРКБ.

В итоге Татарстанское УФАС России усмотрело признаки заключения антиконкурентного соглашения между организациями «ИВЦ "Анатомика"», «Гедеон Казань», «Ортопрайм», «Ортопрайм СНГ», «Диапомпа» и «Диомид».

«Как результат – была сымитирована конкурентная борьба, лишившая других потенциальных участников возможности внести свои ценовые предложения, а действия шести указанных игроков преследовали цель исключить из аукциона добросовестных участников и заключить государственные контракты по максимально возможной цене», – отмечается в сообщении пресс-службы УФАС РФ по РТ.

Рассмотрение дела по признакам сговора медицинских поставщиков назначено на 1 февраля.