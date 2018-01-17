Минтимер Шаймиев выступил с видеообращением на концерте памяти Альфии Авзаловой

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). На сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая актанышское землячество 16 января организовало вечер памяти певицы Альфии Авзаловой. Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев выступил с видеообращением к организаторам и зрителям торжества.

«Судьба распорядилась так, что ожидаемый юбилейный концерт нашей всеми любимой Альфии сегодня проходит как вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения. Хочу выразить огромную благодарность участникам и организаторам», – сказал он.

Госсоветник РТ заметил, что, любя, обращался к певице просто по имени – «Альфия». «С пяти лет маленькая девчушка осталась сиротой, татарский народ взял ее в свои объятия. Жизненный путь певицы невольно заставляет вспомнить строки великого поэта», – отметил Шаймиев и прочел фрагмент стихотворения «Дошманнар» Габдуллы Тукая.

«Великодушные люди нашего доброго народа в свое время помогли Альфие получить образование, вырасти профессионально. Спасибо им всем. Главное, несомненно, – это талант певицы, целеустремленность, смелость и творческое стремление, позволившие ей преодолевать все трудности», – добавил М. Шаймиев.

Творчество легендарной исполнительницы объединяет татарский народ, живущий по всему миру, добавил Государственный советник РТ.

«Жизнь Альфии – путь, пройденный с песней. Будучи земляками, всегда чувствовал силу ее таланта. Татарский народ будет вечно благодарен Альфие. Она как несравненное украшение нашей эпохи, неоценимый клад нашим будущим поколениям, царица. Надеемся, что сегодня все сказанные в ее адрес слова станут молитвой для души Альфии», – такими словами закончил свое обращение Минтимер Шаймиев.

Народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Альфия Авзалова ушла из жизни 15 июня 2017 года после продолжительной тяжелой болезни. Она похоронена на кладбище в Ново-Татарской слободе Казани.