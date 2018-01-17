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Минтимер Шаймиев выступил с видеообращением на концерте памяти Альфии Авзаловой

17 января 2018, 14:00 , Фото: Салават Камалетдинов

Минтимер Шаймиев выступил с видеообращением на концерте памяти Альфии Авзаловой Творчество певицы объединяет татарский народ, живущий по всему миру, подчеркнул Государственный советник РТ.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). На сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая актанышское землячество 16 января организовало вечер памяти певицы Альфии Авзаловой. Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев выступил с видеообращением к организаторам и зрителям торжества.

«Судьба распорядилась так, что ожидаемый юбилейный концерт нашей всеми любимой Альфии сегодня проходит как вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения. Хочу выразить огромную благодарность участникам и организаторам», – сказал он.

Концерт памяти Альфии Авзаловой в исполнении артистов из Актаныша

Госсоветник РТ заметил, что, любя, обращался к певице просто по имени – «Альфия». «С пяти лет маленькая девчушка осталась сиротой, татарский народ взял ее в свои объятия. Жизненный путь певицы невольно заставляет вспомнить строки великого поэта», – отметил Шаймиев и прочел фрагмент стихотворения «Дошманнар» Габдуллы Тукая.

«Великодушные люди нашего доброго народа в свое время помогли Альфие получить образование, вырасти профессионально. Спасибо им всем. Главное, несомненно, – это талант певицы, целеустремленность, смелость и творческое стремление, позволившие ей преодолевать все трудности», – добавил М. Шаймиев.

Концерт памяти Альфии Авзаловой в исполнении артистов из Актаныша

Творчество легендарной исполнительницы объединяет татарский народ, живущий по всему миру, добавил Государственный советник РТ.

«Жизнь Альфии – путь, пройденный с песней. Будучи земляками, всегда чувствовал силу ее таланта. Татарский народ будет вечно благодарен Альфие. Она как несравненное украшение нашей эпохи, неоценимый клад нашим будущим поколениям, царица. Надеемся, что сегодня все сказанные в ее адрес слова станут молитвой для души Альфии», – такими словами закончил свое обращение Минтимер Шаймиев.

Концерт памяти Альфии Авзаловой в исполнении артистов из Актаныша

Народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Альфия Авзалова ушла из жизни 15 июня 2017 года после продолжительной тяжелой болезни. Она похоронена на кладбище в Ново-Татарской слободе Казани. 


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