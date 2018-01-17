Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сыграет в спектакле «Горе от ума» в театре «Школа современной пьесы», сообщает РИА Новости.
Кандидат в Президенты России сыграет в музыкальной версии комедии Александра Грибоедова одну из главных ролей — Фамусова.
Премьера с участием парламентария пройдет на сцене только единственный раз — 18 января.
Жириновский является одним из самых артистичных политиков. Ранее он уже играл на сцене в постановке «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Также в прошлом году специально к инаугурации Сергея Собянина Владимир Жириновский записал песню «Москва» в собственном исполнении.