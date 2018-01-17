Все новости Татарстан Россия

Культура

Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума»

17 января 2018, 14:20

Кандидат в Президенты России сыграет в спектакле «Горе от ума» в театре «Школа современной пьесы».
Жириновский в ходе предвыборной президентской кампании посетит Казань
Жириновский поборется за пост Президента РФ
Ярослав Нилов: ЛДПР не готовится к выборам – партия не выпадает из процесса постоянной подготовки
Жириновский назвал Собчак «фальшивым кандидатом»
Жириновский выступил против существования национальных республик

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сыграет в спектакле «Горе от ума» в театре «Школа современной пьесы», сообщает РИА Новости.

Кандидат в Президенты России сыграет в музыкальной версии комедии Александра Грибоедова одну из главных ролей — Фамусова.

Премьера с участием парламентария пройдет на сцене только единственный раз — 18 января.

Жириновский является одним из самых артистичных политиков. Ранее он уже играл на сцене в постановке «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Также в прошлом году специально к инаугурации Сергея Собянина Владимир Жириновский записал песню «Москва» в собственном исполнении.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter