В ОП РТ начали обращаться желающие стать наблюдателями на выборах Президента РФ

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Общественную палату РТ стали поступать заявления от отдельных граждан, которые хотят поучаствовать в избирательной кампании по выборам Президента России и стать наблюдателями. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель ОП РТ Анатолий Фомин.

«Нам пишут заявления, мы посмотрим, от какой общественной организации, чем человек занимался, потом будем принимать решение», – сказал спикер.

Он отметил, что пока нет информации об участии международных наблюдателей в выборах на территории Татарстана. «Пока нам не известно. Наверняка будут. От каких стран и организаций – сложно сказать. Но в том, что выборы в Российской Федерации не останутся без внимания международных организаций и наблюдателей, я не сомневаюсь. Еще и время не подошло, потому что идет процесс заявок, аккредитаций», – заявил Фомин.

«Я надеюсь, что выборы в Татарстане пройдут успешно, легитимно, без серьезных нарушений. Может, отдельные шероховатости будут, такая масштабная кампания иногда без этого не обходится», – добавил он.

Рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП РТ будет контролировать проведение мероприятий на всех этапах избирательной кампании, продолжил зампредседателя палаты Кирилл Пономарев.

«Сейчас предстоит предвыборная агитация. Рабочая группа приняла решение собираться раз в две недели для оперативности действий. Мы разработаем критерии, по которым будем проверять предвыборную агитацию, – рассказал он. – Этот мониторинг, на мой взгляд, является частью общественной проверки. По результатам общественного контроля готовится определенный документ. И, скорее всего, наша рабочая группа подготовит документ, в котором представим анализ проведенной работы, укажем на недостатки и нарушения».