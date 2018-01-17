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В ОП РТ начали обращаться желающие стать наблюдателями на выборах Президента РФ

17 января 2018, 14:12 , Фото: Султан Исхаков

В ОП РТ начали обращаться желающие стать наблюдателями на выборах Президента РФ Пока нет информации об участии международных наблюдателей в выборах на территории Татарстана, отметил председатель Общественной палаты РТ.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Общественную палату РТ стали поступать заявления от отдельных граждан, которые хотят поучаствовать в избирательной кампании по выборам Президента России и стать наблюдателями. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель ОП РТ Анатолий Фомин.

«Нам пишут заявления, мы посмотрим, от какой общественной организации, чем человек занимался, потом будем принимать решение», – сказал спикер.

Пресс-конференция о деятельности Общественной палаты РТ

Он отметил, что пока нет информации об участии международных наблюдателей в выборах на территории Татарстана. «Пока нам не известно. Наверняка будут. От каких стран и организаций – сложно сказать. Но в том, что выборы в Российской Федерации не останутся без внимания международных организаций и наблюдателей, я не сомневаюсь. Еще и время не подошло, потому что идет процесс заявок, аккредитаций», – заявил Фомин.

«Я надеюсь, что выборы в Татарстане пройдут успешно, легитимно, без серьезных нарушений. Может, отдельные шероховатости будут, такая масштабная кампания иногда без этого не обходится», – добавил он.

Рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП РТ будет контролировать проведение мероприятий на всех этапах избирательной кампании, продолжил зампредседателя палаты Кирилл Пономарев.

Пресс-конференция о деятельности Общественной палаты РТ

«Сейчас предстоит предвыборная агитация. Рабочая группа приняла решение собираться раз в две недели для оперативности действий. Мы разработаем критерии, по которым будем проверять предвыборную агитацию, – рассказал он. – Этот мониторинг, на мой взгляд, является частью общественной проверки. По результатам общественного контроля готовится определенный документ. И, скорее всего, наша рабочая группа подготовит документ, в котором представим анализ проведенной работы, укажем на недостатки и нарушения».


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