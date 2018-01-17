Мэром Нижнего Новгорода стал Владимир Панов

(Нижний Новгород, 17 января, «Татар-информ», Константин Барановский). Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода избрали сегодня мэра города. Им стал Владимир Панов, получивший 41 голос.
Второй претендент – Роман Кошелев получил два голоса.
Кандидатуру Панова внес врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. До сегодняшнего дня Панов являлся депутатом Государственной Думы РФ.
Новый нижегородский мэр родился 10 октября 1975 года. Окончил Нижегородский государственный университет им. Лобачевского. Работал исполнительным директором ЗАО «Кофебук», а затем председателем совета директоров. Был председателем постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям, входил в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению. Состоит в партии «Единая Россия».