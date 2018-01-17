Новая амнистия капитала начнется в марте 2018 года

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Вторая амнистия капитала в РФ начнется в марте и продолжится до конца 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов России Антона Силуанова.

Условия новой амнистия не сильно отличаются от амнистии 2015 — 2016 года, отметил глава Минфина.

«Добавляется то, что не только открытые, но и закрытые на 1 марта счета в зарубежных банках будут подпадать под действие амнистии. Мы также продолжим до конца текущего года освобождать от НДФЛ те доходы, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом», — заявил министр в рамках Гайдаровского форума.

Первая амнистия капитала действовала в России с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. Налогоплательщики могли добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся за границей. Это подразумевало списание задолженности по налогам, пеням и штрафам, а также освобождение от уголовной или административной ответственности.