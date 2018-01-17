Лучший подводный фотограф России работает на POZIS

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В компании POZIS (АО «ПОЗиС»), входящей в госкорпорацию Ростех, работают талантливые люди. Это утверждение в очередной раз подтвердил Эдуард Николаев – заместитель главного инженера, начальник департамента архитектуры и координации проектов. Он стал победителем всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России».

Победителей определяли среди авторов 60 тыс. заявленных фотографий. Беспристрастность судейства обеспечивалась за счет анонимности снимков: выбирая лучшие работы, эксперты не знали, кто их сделал. И в «Подводной съемке» двойную победу одержал Эдуард Николаев – заместитель главного инженера, начальник ДАиКП POZIS. Он завоевал сразу первое и третье места в этой номинации. На его снимках, сделанных на озере Челдови в Республике Марий Эл, запечатлена лиричная природа Поволжья.

«Наша природа ничем не уступает известным заказникам и национальным заповедникам. Если внимательно наблюдать, то очень многое открывается, и я пытаюсь показать людям эту тайную и скрытую от многих глаз красоту», – подчеркивает Эдуард Николаев.

Награждение состоялось в рамках выставки «Дикая природа России» в Центральном доме художника в Москве. Фотоконкурс проводится журналом «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом с 2011 года.

С National Geographic Эдуард Николаев сотрудничает еще с 2010 года. Именно тогда одна из его работ вошла в топ-10 фотографий российского этапа всемирного конкурса. Одновременно с этим он является членом Русского географического общества и Союза фотографов Республики Татарстан.