Аналитики заявили о рекордно низком числе следящих за курсом доллара россиян

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Курс американской валюты сегодня интересует рекордно низкое число россиян – всего 26 процентов. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового сайта SuperJob, опросившие 1600 представителей экономически активных граждан из всех субъектов России.

Самой востребованной информация о курсе рубля к доллару остается для мужчин и респондентов с зарплатой от 45 тыс. рублей (категории составляют по 33 процента). Наименее значимым курс доллара оказывается для женщин и россиян с низким доходом (19 и 16 процентов опрошенных).

При этом, как отмечают исследователи, более половины россиян вообще не следят за курсом доллара, в то время как в декабре 2014 года, когда курс доллара демонстрировал скачкообразные колебания, за его динамикой следили 54 процента граждан.

По данным исследователей, уже сейчас отечественная валюта как средство хранения сбережений у населения в три раза предпочтительнее доллара или евро. Сбережения в рублях считают лучшим способом накопления 39 процентов опрошенных. 14 процентов предпочитают доллары США, 13 процентов – евро. Еще 14 процентов уверены в надежности валют других стран или биткоина. Каждый пятый опрошенный затруднился с приоритетом.

По данным исследователей, национальной валюте больше доверяют респонденты старшего возраста, они же меньше надеются на стабильность евро. Доллар США чаще лучшей валютой считают россияне моложе 24 лет и мужчины. Интересно, что с ростом доходов у респондентов увеличивается доверие к рублю и прочим валютам (исключая доллар и евро).