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Культура

Выставка Альфрида Шаймарданова «Наше все…» откроется в галерее «Хазинэ»

17 января 2018, 20:14

«Наше все…» – триптих художника, в котором в абстрактной форме отражены поэты, считающиеся национальным российским достоянием.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 19 января откроется выставкаи Альфрида Шаймарданова «Наше все…», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

«Наше все…» – триптих художника, в котором в абстрактной форме отражены поэты, считающиеся национальным российским достоянием.

Альфрид Шаймарданов обладает ярко выраженной творческой манерой. Он создал собственную мифологию. Его работы складываются из форм и жанров, перешедших в наивное искусство и образующих трогательный и самобытный мир. Характерными для работ художника являются декоративность, гротескность и праздничность картин, произведения насыщены деталями.

Абстрактное искусство художника, которого в основном знают по наивным работам, будет впервые представлено на выставке в галерее «Хазине».
 


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