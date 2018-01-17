Выставка Альфрида Шаймарданова «Наше все…» откроется в галерее «Хазинэ»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 19 января откроется выставкаи Альфрида Шаймарданова «Наше все…», сообщается на сайте Минкультуры РТ.



«Наше все…» – триптих художника, в котором в абстрактной форме отражены поэты, считающиеся национальным российским достоянием.



Альфрид Шаймарданов обладает ярко выраженной творческой манерой. Он создал собственную мифологию. Его работы складываются из форм и жанров, перешедших в наивное искусство и образующих трогательный и самобытный мир. Характерными для работ художника являются декоративность, гротескность и праздничность картин, произведения насыщены деталями.

Абстрактное искусство художника, которого в основном знают по наивным работам, будет впервые представлено на выставке в галерее «Хазине».

