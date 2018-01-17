Премьер-министр Чехии объявил об отставке Правительства

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил на пресс-конференции об отставке Правительства в полном составе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бабиша, соответствующий документ он подаст Президенту Чехии Милошу Земану в ближайшее время.

Нынешний Кабинет Министров будет исполнять свои обязанности до назначения главой страны нового Правительства.

Во вторник, 16 января, парламент Чехии отказал в доверии кабинету Андрея Бабиша, которого Земан назначил Премьер-министром в декабре 2017 года. Долларовый миллиардер Бабиш является лидером выигравшего октябрьские парламентские выборы движения «Акция недовольных граждан». Депутаты парламента отказались поддержать составленное из представителей АНО Правительство, главу которого несколько месяцев назад обвинили в мошенничестве.

По данным полиции, Бабиш является соучастником схемы незаконного присвоения одной из его фирм дотаций из фондов Евросоюза в размере 2,4 млн долларов. Сам политик отрицает вину, называя произошедшее политической провокацией.