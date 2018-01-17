Греф: За криптовалютой рождается новая гигантская технология

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Руководитель Сбербанка России Герман Греф уверен, что за криптовалютой рождается новая гигантская технология, сообщает ТАСС.

До того, как заниматься регулированием, необходимо поддержать «нормальный фон вокруг технологии блокчейн и криптовалют», отметил он.

«Нужно объяснять людям, что это не средство накопления, это очень опасная история, как лотерея или казино – пока. Но ни в коем случае нельзя это запрещать, за криптовалютой рождается гигантская новая технология, которую пока никто не в состоянии осознать», – добавил Греф.

При регулировании криптовалют необходимы «толерантность, терпение и сотрудничество», подчеркнул глава Сбербанка России.

Герман Греф также сравнил возникновение криптовалюты с появлением первых автомобилей на дорогах. «Когда на улицах Лондона или Нью-Йорка появился первый автомобиль, правила дорожного движения уже были?» – задал он риторический вопрос на Гайдаровском форуме.