Активисты ОНФ выявили сброс грязного снега на территории предприятия в Тукаевском районе

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ»). Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан подключились к решению проблемы сброса и складирования снега с дорог на частную территорию предприятия Тукаевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ Татарстана.

По словам очевидцев, еще до Нового года неизвестные сбрасывали снег у производственного проезда на участке площадью два гектара, который находится в собственности компании. Отметим, что в Набережных Челнах в настоящее время действует два снегохранилища, и эта территория к ним не относится.

По оценке собственника, на незаконное стихийное «снегохранилище» было свезено от 50 до 100 машин. По оценкам экспертов ОНФ, несанкционированное размещение в таких объемах грязного снега может привести к ощутимым негативным экологическим последствиям.

Общественники зафиксировали номера грузовиков, которые регулярно сбрасывали снег, и направили обращения в Министерство экологии и природных ресурсов региона, Росприроднадзор.

«Мы надеемся, что своевременная реакция позволит остановить формирование стихийной свалки снега и предотвратит негативные экологические последствия», — отметил член региональной ревизионной комиссии ОНФ Роман Кузьмин.

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане взяли ситуацию под свой контроль и намерены добиваться решения проблемы.