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Митрополит Феофан встретит Крещение в Раифском монастыре

17 января 2018, 13:28 , Фото: архив/Рамиль Гали

Митрополит Феофан встретит Крещение в Раифском монастыре Правящий архиерей проведет праздничную службу в Троицком соборе.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан проведет праздничную крещенскую службу в Троицком соборе Раифского мужского монастыря. Богослужение начнется в полночь 19 января.

Божественной литургии будет предшествовать всенощное бдение, которое начнется в 15.30 18 января. В 22.30 желающие смогут исповедаться. Во время вечерни, как и положено накануне самых больших праздников, будут читаться фрагменты из Ветхого завета.

Крестный ход в монастыре начнется в 1.30 ночи. Все прихожане во главе с духовенством с песнопениями и молитвами дойдут от храма до Раифского озера, где и совершится чин освящения воды. После этого все желающие смогут окунуться в иордань. После крещенского купания у стен монастыря прихожанам будет предложен горячий травяной чай, отмечает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Для удобства гостей недалеко от Раифского монастыря в поселке Садовый разместится автомобильная парковка. От нее до монастыря в течение ночи будет ходить автобус.

 


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