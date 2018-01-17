Новые деревья защитят Казанку от диффузного нерегулируемого стока

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К реализации пилотного проекта по посадке деревьев и кустарников в водоохранной зоне реки Казанки приступили в Татарстане специалисты трех министерств.
Проект направлен на защиту реки от диффузного нерегулируемого стока с сельскохозяйственных объектов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкологии РТ.
«Реализацией проекта занимаются специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с коллегами из Министерства лесного хозяйства РТ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ», – отметил представитель пресс-службы ведомства.
Экологи Татарстана ежедневно осматривают водоохранную зону и проводят контрольно-надзорные мероприятия на предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод. В настоящее время в республике проведена реконструкция очистных сооружений Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, Казанской туберкулезной больницы, Усадского спиртзавода, Высокогорских коммунальных сетей и Казанский ТЭЦ-3.