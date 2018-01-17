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Политика

Ведущую НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

17 января 2018, 13:05

Российскую журналистку официально пригласил для интервью Президент Молдавии Игорь Додон.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Журналистку телеканала НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе местных пограничников, телеведущая не смогла документально подтвердить цель визита.

«Она прилетела на самолете рейсом Стамбул — Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», — отметил представитель погранслужбы. По его словам, Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом.

Позже стало известно, что российскую журналистку официально пригласил для интервью Президент Молдавии Игорь Додон. Он подтвердил этот факт и отметил, что запрет на въезд Зейналовой не поможет возобновлению полноценного диалога с Россией.  


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