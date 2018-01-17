Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Жители Нижнекамского района приняли аэростат за НЛО

17 января 2018, 13:29 , Фото: пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району

Жители Нижнекамского района приняли аэростат за НЛО Беспилотный помощник ГИБДД будет курсировать в небе над Нижнекамском постоянно, сообщают в полиции.
В Нижнекамск привезли картофель из Белоруссии
В здании Нижнекамского автовокзала появилась молельная комната для мусульман
За долг жительницу Нижнекамска продали в агентство по оказанию секс-услуг
В Нижнекамске прошел пробный ЕГЭ
В Нижнекамске завершились новогодние каникулы

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ»). Сегодня в небе над пригородом Нижнекамска появился объект, который жители приняли за НЛО, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району.

По словам полицейских, объектом оказался аэростат, который на днях был запущен для выявления нарушителей правил дорожного движения. Свое первое дежурство воздушный шар отработал в районе села Борок Нижнекамского района. Позже его наблюдали пролетающим над Ильинкой.

Теперь беспилотный помощник ГИБДД будет курсировать в небе над Нижнекамском постоянно, сообщают в полиции.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter