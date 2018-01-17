(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Казани стартовала «Медиашкола "Поколение М"». Проект организует МТС совместно с информационным агентством «Татар-информ».

На протяжении трех недель журналисты, видеооператоры, блогеры, медиаличности Казани будут делиться секретами видеоконтента для социальных сетей и телевидения.

Первое занятие казанского этапа, которое собрало более 40 юных журналистов и блогеров в возрасте от десяти до 17 лет, было посвящено именно журналистике. Точнее – вопросам подготовки сценария и видеоматериалов для телевидения, информационных сайтов и блогов.

Уложиться в отведенное на беседу время редактор русской редакции информагентства Арсений Маврин не смог. Занятие, начавшееся как лекция, совсем скоро перешло в фазу активного диалога, где место нашлось и конструктивной критике, и полезным советам, причем звучавшим от обеих сторон разговора, и обсуждению материалов, предоставленных самими участниками медиашколы.

В числе вопросов, которые волновали юных блогеров, многие из которых, несмотря на юный возраст, уже имеют сотни подписчиков, были такие: как стать еще более популярными, что нужно для того, чтобы их видео заметили и просмотрели, как выстроить диалог с посетителями собственной странички и нужно ли жестко реагировать на критику, почему подписчикам блогов часто интересны вещи, которые в обычной жизни многим кажутся не очень умными.

По совету Арсения Маврина, чтобы сообщения и видео находили отклик и были интересны зрителям, нужно самому по-настоящему увлечься выбранной темой и с уважением относиться к тем, кто будет посещать блог. А это значит – делать все качественно. Журналист поделился своими секретами качественных сюжетов.

«"Поколение М" – творческий благотворительный проект МТС для детей всей России. В нем могут принять участие малыши и подростки, школьники и студенты. Начиная с 2014 года более 11 млн человек приняли участие в активностях проекта», – отметила представитель всероссийского творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М» в Татарстане Екатерина Гаврилова.

Возраст участников общероссийского проекта – от шести до 18 лет. Творческой площадкой стал портал pokolenie.mts.ru. Направлений, в которых предлагается проявить себя одаренным представителям молодого поколения, немало: изобразительное искусство, моделирование, артистизм, робототехника, вокал, танцевальное искусство и искусство фотографирования, fashion, режиссура, ТВ-блогинг и журналистика.

«Поколение М» – это online-мир возможностей для творческой самореализации детей и подростков. Призы самым активным – достойные: мастер-классы у известнейших профессионалов федерального, а то и мирового масштаба.

«И, что очень важно, каждая активность наших участников – это реальная помощь тем, кому это действительно нужно. Каждое действие на страничках акции, за которую платить самим участникам не придется, – это один рубль, который вносит в благотворительную копилку компания МТС. На настоящий момент уже собрано более 15,5 млн рублей», – сообщила представитель организатора проекта.

Всего участники медиашколы в Казани посетят четыре занятия. В том числе – мастер-класс от профессионального видеооператора, встречи с медийной личностью и известным татарстанским блогером.

По итогам занятий каждому молодому журналисту и блогеру предстоит выполнить задание: подготовить и разместить на страницах проекта «Поколение М» видео, которое не только будет оцениваться татарстанскими экспертами, но и позволит участвовать в федеральном конкурсе. Победители получат возможность попасть на съемки телевизионного шоу на федеральном канале.