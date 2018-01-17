В Екатеринбурге мужчина выбросил мешавшего спать кота с 13-го этажа

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Житель Екатеринбурга выбросил с балкона 13-го этажа кота, мешавшего ему спать, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в квартире охранника одного из алкосторов жили два кота. В тот вечер он выпивал дома со своим приятелем. После того как друг ушел, мужчина лег спать, но ночью его якобы разбудили коты, учинившие драку.

Взбешенный хозяин схватил наиболее агрессивного из них, вышел на балкон и выбросил кота на улицу. Животное разбилось при падении, а мужчина вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.