Завод стирола и полиэфирных смол в Нижнекамске выиграл Гран-при по новогоднему оформлению

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске подвели итоги конкурса по новогоднему оформлению. Победителем стал коллектив завода стирола и полиэфирных смол, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Всего в конкурсе на лучшее оформление административных зданий приняли участие десять структурных подразделений предприятия.

Сотрудники завода по производству синтетических каучуков соорудили яркие световые инсталляции. Коллектив завода стирола и полиэфирных смол у входа в здание поставили охранять даже не собаку, а волка Забиваку – талисмана ЧМ-2018 по футболу. Огромного лохматого пуделя, созданного ими же, забрали в парк Нефтехимиков. Коллектив Управления железнодорожного транспорта слепил из снега большую снежную фигуру собаки, развесил множество гирлянд, украсил светодиодами вагончик, елку. Сотрудники завода пластиков представили композицию светящихся фигур из гирлянд.



По итогам конкурса Гран-при завоевал завод стирола и полиэфирных смол. Первое место заняли сразу два предприятия – заводы олигомеров и бутилового каучука, второе место получил завод окиси этилена.