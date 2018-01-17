Резиденты ТОР «Зеленодольск» будут работать на четырех площадках

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Новые производства резидентов территории опережающего развития «Зеленодольск» разместятся на четырех площадках, две из них находятся за пределами района, сообщают «Новости Зеленодольска».

Площадка «Зеленодольск» площадью 110 га разместится рядом с Новой Турой, на пересечении федеральной трассы М-7 и трассы Казань — Зеленодольск. Она обеспечена энергоресурсами и имеет точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Площадка получит 1,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ожидается, что около 75 тысяч жителей находящихся неподалеку жилых микрорайонов «Радужный» и «Салават Купере» смогут полностью закрыть потребности в трудовых ресурсах.

Место второй площадки площадью в 244 га определено на другом берегу Волги. Там появится Свияжский мультимодальный межрегиональный логистический центр (Свияжский ММЛЦ). Площадка создается для размещения объектов по комплексной переработке грузов, доставляемых различными видами транспорта в международном транспортном коридоре «Европа — Западный Китай».

Две промплощадки — «Волна» и «Нижняя» — будут находиться в черте Зеленодольска. На территории «Волны» успешно реализован инвестиционный проект распределительного центра «Тандер».