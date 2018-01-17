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Спорт

Секач: Попадание на Олимпиаду – одно из главных достижений в карьере

17 января 2018, 12:44

Хоккеист казанского «Ак Барса» признался, что чешская команда сделает все для успешного выступления на Олимпийских играх.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач назвал попадание на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане одним из главных достижений своей карьеры.

При этом Секач считает, что сборной Чехии по силам показать хороший результат на Олимпиаде-2018: «Никогда не знаешь, кто победит на таком турнире. Это не совсем плей-офф, сначала нужно пройти групповой этап, а потом многое решит один матч. Случиться может все, но я уверен, что сборная Чехии может добиться успеха. Мы точно сделаем все для этого. Мы помним о победе в Нагано. Может, в этот раз сборной Чехии тоже удастся победить».

«Для меня попадание на Олимпиаду – одно из самых больших достижений в карьере. Знаю, что в последнее время часто получал травмы в сборной Чехии, но надеюсь, что обойдусь без них на этот раз», – подчеркнул хоккеист.


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