Соискатели вакансий считают грамотность важнейшим фактором конкуренции

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Навык грамотной письменной и устной речи сочли важнейшим для работы почти 70 процентов экономически активных граждан, опрошенных рекрутинговой компанией HeadHunter.

Наиболее заинтересованной в грамотности категорией работников оказались представители сферы услуг. Кроме того, необходимость грамотности отмечали топ-менеджеры и представители профессий, связанных непосредственно со словом.

Эксперты службы исследований HeadHunter объяснили эту ситуацию рядом причин. На соответствующие вакансии претендуют молодые специалисты, прекрасно понимающие современные потребности работодателя. Кроме того, необходимость грамотной устной речи среди представителей этих профессий объясняется большим объемом общения с людьми.

Исследование показало, что предложения о работе с высокой зарплатой чаще получают грамотно пишущие и говорящие кандидаты. В некоторых компаниях соискателям ряда вакансий иногда даже предлагают написать диктант.

«Умение ясно и грамотно донести свою мысль до собеседника – важное качество для любого сотрудника, особенно если собеседник – партнер или клиент компании. Диктант – отличный способ быстро получить представление о грамотности соискателя», – заметила начальник отдела кадров компании «Доктор Веб» Наталья Серова.

При этом российские работники готовы самообразовываться. 73 процента респондентов отметили, что изучают тематические интернет-ресурсы, читают художественную и профессиональную литературу.

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос среди 6 тыс. 592 соискателей со всей России.