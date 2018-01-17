В Казани судят группу, у которой при обыске изъяли более тонны наркотиков

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани рассматривает уголовное дело интернациональной преступной группы, участники которой пытались продать 1 тонну и 255 килограммов наркотиков. Девушка одного из подсудимых заявила в суде, что ее парень мог не знать о том, что будет перевозить, а работу ему предложил друг.

На скамье подсудимых семеро: братья Василий Двирик и Дмитрий Кузнецов, житель Казани Денис Измайлов, уроженец Грузии Давид Нагладзе и трое граждан Китая – Ли Цяну, Цзоу Юйсиню и Янь Тинюю.

Как рассказал сегодня ИА «Татар-информ» гособвинитель Альберт Ахметшин, в преступном сообществе было три группы – в Казани ячейку организовал Кузнецов, который привлек к незаконному бизнесу своего брата Двирика и школьного друга Измайлова.

«Граждане Китая перевозили в Россию, в Уссурийск, наркотики на склады. А казанская группа под руководством Кузнецова занималась перевозкой запрещенных веществ из Уссурийска в Казань и в Москву. Третья группа была в Москве и занималась координацией всех остальных. Сейчас по ней проводятся отдельные следственные действия. Причем в главной группе была замешана целая семья. Они занимались руководством над всеми», – поделился Альберт Ахметшин.

Известно, что синдикат был образован в 2014 году, а задержали подсудимых в октябре 2015 года. Обыски прошли в Москве, Уссурийске, Новосибирске и в Казани – в общей сложности оперативники изъяли 1 тонну и 255 килограммов наркотиков.

Стоит отметить, что китайцы работали в логистической компании: двое товароведами, один – грузчиком.

В суд пригласили девушку Дениса Измайлова. Она рассказала суду, что ее молодой человек был знаком с Кузнецовым еще со школы. Иногда всей компанией они проводили время вместе, но не часто.

Летом 2015 года Измайлов уволился с должности менеджера по рекламе в IT-компании. И после этого Кузнецов предложил ему подработать в грузоперевозках – стать экспедитором. Однако необходимой категории у Дениса не было, и он отказался. Через некоторое время Кузнецов нашел выход – стал использовать легковые автомобили.

«Денис сам не знал, что будет перевозить. Говорил только, что там какие-то мешки без маркировки – запечатанные мешки без надписей. Он не рассказывал, куда он ездил. Денис сам алкоголем не злоупотреблял, наркотики не употреблял. Распространением наркотиков не занимался и сам был против распространения – я считаю, что Кузнецов его не оповещал», – отметила девушка.

Суд зачитал показания девушки, данные на следствии. Она отмечала: «Кузнецов злоупотребляет алкоголем и имеет склонность к употреблению наркотиков».

Также в показаниях было отмечено, что в день задержания Измайлова ему позвонил Кузнецов и попросил приехать к арендованному им гаражу – там Дениса и взяли оперативники.

Стоит отметить, что судебный процесс ведется и на русском языке, и на китайском языках. Все озвученное в суде, равно как и все постановления суда, переводятся для подсудимых из КНР, в связи с этим возникают технические сложности. Процесс обещает быть долгим.