В США скончался создатель «Полицейской академии»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Американский режиссер Хью Уилсон, создатель комедии «Полицейская академия», скончался на 75-м году жизни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBS19 News.



Кинематографист умер в своем доме, в Шарлотсвилле (штат Виргиния). Смерть наступила после продолжительной болезни, другие подробности случившегося не сообщаются.



Помимо «Полицейской академии» Уилсон снял картины «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого» и «Телохранитель Тесс», а также сериалы «Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка». В последние годы жизни он преподавал в Виргинском университете.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах на 75-м году жизни скончался звезда госпела Эдвин Хокинс.