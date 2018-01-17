Хоккеисты «Ак Барса» Свитов, Мусин и Язьков не сыграют против «Йокерита»

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеисты казанского «Ак Барса» Александр Свитов, Никита Язьков и Дамир Мусин не смогут помочь своему клубу в матче против «Йокерита». Об этом после предматчевой раскатки сообщил старший тренер казанской команды Александр Смирнов.

На раскатке не было главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, у которого, по словам Смирнова, «легкое недомогание». Впрочем, вечером на матче руководить командой будет именно Билялетдинов.

«"Йокерит" – опытная, хорошая команда с хорошей организацией игры. У них есть хорошие вратари, команда играет системно. Думаю, будет интересная игра. Недельная пауза, с одной стороны, была нам необходима – нужно было отдохнуть, у нас были тяжелые матчи. Я считаю, что эту неделю мы провели плодотворно: ребята вздохнули и поработали. Кроме Язькова все готовы играть. Правда, Саша Свитов сегодня не выйдет. По Язькову сейчас сложно что-то сказать, он поедет на обследование, там будет видно. Мусин не сыграет из-за небольшого повреждения», – заявил Смирнов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Йокеритом» пройдет в Казани сегодня, 17 января. Перед очной встречей команды идут на лидирующих позициях в своих конференциях: «Ак Барс» возглавляет Восток, а «Йокерит» занимает третью строчку на Западе. Предыдущая игра этих соперников прошла в Хельсинки 17 октября – тогда «джокеры» обыграли «барсов» со счетом 3:1.