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Сельское хозяйство

Хозяйства Тукаевского района закупили 3250 тонн удобрений

17 января 2018, 23:51

Плановая посевная площадь в районе равняется 76,4 тыс. га.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Хозяйства Тукаевского района закупили 3250 тонн удобрений, или 43,6 кг действующего вещества на 1 га посевной площади. Об этом сообщает районная газета «Светлый путь».

По словам начальника районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Хайдара Сабитова, фермеры активно готовятся к весеннему севу. В прошлом году они внесли 90 – 100 кг минеральных удобрений на 1 гектар площади, и этого хватило для высокой урожайности. То есть в нынешнем году нужно стремиться к аналогичным цифрам, пояснил он.

Плановая посевная площадь в районе равняется 76,4 тыс. га. Нужно докупить еще 480 тонн удобрений.


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