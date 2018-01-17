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Духовная жизнь

В Зеленодольском районе организуют шесть купелей в Крещение

17 января 2018, 23:10

Христианский праздник Крещения Господня установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе организуют шесть купелей для крещенских купаний. Празднование продлится три дня – с 19 по 21 января. Об этом сообщают «Новости Зеленодольска».

Верующие смогут окунуться в освященную воду на озере в Раифском монастыре, в Ильинке, на Свияжском острове (Богородице-Успенский мужской монастырь), в Осинове (приход церкви иконы Божией Матери «Грузинская»), Васильеве (приход церкви Воздвижения креста Господня) и в Зеленодольске на берегу Волги в районе базы ДЮСШ «Бригантина» (храм Андрея Первозванного).

Христианский праздник Крещения Господня установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.


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