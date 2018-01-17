Об итогах деятельности службы судебных приставов РТ расскажут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Завтра, 18 января, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по итогам деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану за 2017 год, а также по планам на 2018-й.

С итогами деятельности журналистов ознакомит заместитель главного судебного пристава РТ Эльвира Лабашова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

