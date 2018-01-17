Госслужащие Татарстана отчитаются о доходах на обновленном сервисе

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Министерство информатизации и связи РТ доработало электронный сервис dohod.tatar.ru, используемый для подачи ежегодных деклараций о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте появились новые разделы: «Для лиц, представляющих сведения Президенту РТ» и «Имущество, отчужденное в результате безвозмездной сделки». С 19 сентября 2017 года в соответствии с Указом Президента РФ госслужащие обязаны представлять сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки, отмечается в сообщении пресс-службы Минсвязи РТ.

У пользователей появилась возможность входа на ресурс по внешней ссылке dohod.tatar.ru. Вход в систему по-прежнему возможен через меню электронного документооборота. Кроме того, обновленный сервис позволяет сформировать декларацию для ее последующей печати.

Сведения о доходах госслужащим необходимо представить до конца апреля 2018 года.