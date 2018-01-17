В Челнах строители за свой счет отремонтировали пункты полиции, МФЦ и офис НКО «Рак победим»

(Набережные Челны, 17 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах строительные компании в благотворительных целях отремонтировали актовый зал УВД, опорные пункты полиции и ряд других социальных объектов. Об этом рассказал руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин.

В частности, строители на 10 млн рублей обновили актовый зал в здании УВД. Там были выполнены работы по внутренней отделке помещений и ремонту систем вентиляции, электроснабжения и освещения, установлено современное звуковое и световое оборудование, заменены кресла.

Силами четырех строительных организаций капитально отремонтированы помещения 13 опорных пунктов полиции, а также изготовлен и установлен новый пункт на бульваре Энтузиастов, открыт «полицейский офис» в доме 20/01.

На 3,5 млн рублей капитально отремонтировано помещение в доме 3/16, где открылся дополнительный офис МФЦ. В ходе ремонта выполнена перепланировка помещений, созданы зоны ожидания и работы, количество окон приема и выдачи документов увеличилось с 6 до 24, подчеркнул Абдуллин.

Строители также создали условия для работы некоммерческой общественной организации «Рак победим», для чего в здании 27/04 состоялся ремонт на 500 тыс. рублей.