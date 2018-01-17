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Экономика и финансы

В ТОР «Зеленодольск» планируют привлечь 15 резидентов

17 января 2018, 19:04

Зеленодольск, получивший статус территории опережающего, рассчитывает на инвестиции объемом 7,6 млрд рублей.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Территория опережающего развития (ТОР) «Зеленодольск» надеется привлечь 15 резидентов с объемом инвестиций свыше 7,6 млрд рублей, сообщают «Новости Зеленодольска».

Резиденты ТОР могут рассчитывать на налоговые преференции, отметила заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района Светлана Кадырова. 

«В частности, им (резидентам — прим. Т-и) предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды», — сообщил собеседник «Новостей Зеленодольска».

Зеленодольск начал работу над получением статуса моногорода с 2010 года. В августе прошлого года Минэкономразвития РФ одобрил заявку Зеленодольского района на присвоение статуса ТОР. Правительство России подписало соответствующее постановление в декабре 2017 года.


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