В ТОР «Зеленодольск» планируют привлечь 15 резидентов

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Территория опережающего развития (ТОР) «Зеленодольск» надеется привлечь 15 резидентов с объемом инвестиций свыше 7,6 млрд рублей, сообщают «Новости Зеленодольска».

Резиденты ТОР могут рассчитывать на налоговые преференции, отметила заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района Светлана Кадырова.

«В частности, им (резидентам — прим. Т-и) предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды», — сообщил собеседник «Новостей Зеленодольска».

Зеленодольск начал работу над получением статуса моногорода с 2010 года. В августе прошлого года Минэкономразвития РФ одобрил заявку Зеленодольского района на присвоение статуса ТОР. Правительство России подписало соответствующее постановление в декабре 2017 года.