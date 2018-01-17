Общественная палата РТ подготовит к выборам Президента РФ 3 тыс. наблюдателей

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Общественная палата Татарстана планирует подготовить к выборам Президента России более 3 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» заместитель председателя ОП РТ Кирилл Пономарев.

В Общественной палате РТ создана рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан, в которую вошли 17 человек. В их числе – члены и эксперты палаты, представители общественных организаций, а также заместитель председателя ЦИК РТ, рассказал спикер.

«В декабре между Общественной палатой и ЦИК республики было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. Был разработан проект соглашения с общественными организациями Татарстана о совместном участии в общественном контроле за выборами на территории республики. На данный момент соглашения заключены с 15 общественными организациями молодежной, патриотической и волонтерской направленности», – отметил Пономарев.

По его словам, разработан учебный план подготовки наблюдателей, в качестве преподавателей привлекаются специалисты в области избирательного процесса.

«Всего в Татарстане насчитывается 2 тыс. 817 избирательных участков, – заметил зампред ОП РТ. – Надеемся, что выборы будут предельно открытыми, гласными, чтобы не возникло никаких вопросов к их проведению».

По мнению председателя Общественной палаты РТ Анатолия Фомина, важно, чтобы избирательная кампания проходила в рамках закона, легитимность выборов не оспаривалась никем и не подвергалась сомнению. «Поэтому общественным формированиям было предложено возглавить эту работу. В последние годы выборов было много. Отдельные организации, самозваные, я бы так сказал, пытались говорить от имени общества в целом, поэтому законодатель пришел к выводу о необходимости контроля за подготовкой и проведением избирательной кампании», – пояснил он.

Он уточнил, что представители Общественной палаты РТ будут наблюдать, как идет избирательная кампания, каким образом проходит ее освещение в СМИ, как осуществляется пополнение избирательных фондов кандидатов, как ведут себя политические партии и так далее.

«Поэтому наша цель – в рамках законодательства наблюдать, выявлять, высказывать свою точку зрения, взаимодействовать со всеми политическими партиями. С ними мы намерены провести круглые столы, встречи, чтобы обменяться мнениями, и так далее», – заключил Фомин.