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Глава исполкома Камско-Устьинского района ушел в отставку

17 января 2018, 12:06

Алмаз Насыров подал заявление о досрочном прекращении полномочий руководителя исполкома по семейным обстоятельствам.
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(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Глава исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Алмаз Насыров ушел в отставку, пишет газета «Волжские зори».

Алмаз Насыров подал заявление об уходе со своего поста по семейным обстоятельствам.

Решение о досрочном прекращении полномочий руководителя исполкома принял сегодня Совет Камско-Устьинского муниципального района.

Алмаз Насыров родился в Казани в 1981 году. Руководителем исполкома Камско-Устьинского района он работал с 28 декабря 2016 года. Прежде Насыров занимал должность и.о. замглавы исполкома Камско-Устьинского района по экономическим вопросам. Он женат и воспитывает двое детей.


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