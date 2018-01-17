Камерный балет Казани приглашает побродить «среди блуждающих камней»

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В казанском театре «Сдвиг» 21 января пройдет вечер современного балета. Одноактные спектакли Наиля Ибрагимова «Шахта» и «Среди блуждающих камней» представит казанский камерный балет «Пантера».

Коллектив под управлением автора и постановщика балетов Наиля Ибрагимова в этом году празднует свое 25-летие. За это время артисты завоевали признание зрителей и профессионалов как на российском, так и на международном уровне.

Спектакль «Среди блуждающих камней» американские индейцы восприняли как рассказ об их родной земле. Об этом рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» сам автор.

«Коренные американцы были очень благодарны нам за постановку. Отмечу, что этот спектакль изначально был мне заказан американской компанией "Ормао", позже мы перепоставили его для "Пантеры". Что касается "Шахты", то этот балет – очень личностный. По сути, это мои поиски выхода из, казалось бы, безнадежной ситуации», – сказал Наиль Ибрагимов.

Премьера обоих спектаклей прошла в Казани в конце прошлого года. Они рассчитаны на самого разного зрителя, в том числе и на детей в возрасте от девяти лет.