Тукаевскую ЦРБ отремонтируют за 104 млн рублей

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). На капитальный ремонт Тукаевской центральной районной больницы направят 104 млн рублей. Об этом сообщает газета «Светлый путь».

Ремонт предполагает полную реконструкцию поликлиники и женской консультации ЦРБ. Чуть больше 10 млн пойдет на обновление мебели и закупку нового оборудования в медучреждение.

Помимо реконструкции планируется отремонтировать канализацию, систему отопления и электроснабжения, фасад, кровлю, поменять окна, произвести отделку внутри здания.

По словам главврача ЦРБ Галима Сабирзянова, режим работы больницы может быть скорректирован на время капремонта, однако все медуслуги будут предоставляться в полном объеме.

«Закроется основной вход, будет использоваться запасной. Регистратура также переехала в другой кабинет. В поликлинике будут развешены таблички с указанием кабинетов, в которых ведут прием специалисты, никто из пациентов не уйдет без получения помощи. Возможно, произойдут изменения в расписании приема врачей, кому-то придется работать во вторую смену, но в основном поликлиника продолжит работу в прежнем режиме. По возможности мы рассматриваем организацию приема в сельских амбулаториях», – пояснил Сабирзянов.

Это первый капремонт в здании, которое было сдано в эксплуатацию в 1997 году.